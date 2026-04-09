Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о его двуличии

Мендель: большинство политиков Евросоюза уже раскусили двойную игру Зеленского
Emrah Gurel/AP

Большинство европейских политиков уже раскусили «двойную игру» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

По ее словам, сначала многие европейские политики и дипломаты были озадачены действиями Зеленского: он завоевывал доверие и давал обещания, однако впоследствии действовал иначе.

«Многие сначала связывали это с языковым барьером, недопониманием или изменением обстоятельств. В действительности же проблема была проще: он играл роль», — написала она.

По ее мнению, двуличие Зеленского не осталось незамеченным для лидеров стран ЕС, поэтому они стали действовать так же: улыбаться на публике, похлопывать украинского президента по плечу и публично демонстрировать поддержку Киеву, однако за закрытыми дверями руководствоваться собственными интересами и приоритетами.

До этого Мендель заявила, что Зеленский делает «бесконечный поток» заявлений, которые имеют мало веса, редко превращаются в конкретные действия и напоминают «сценарий для дешевого сериала». Убедиться в безрезультативности заявлений Зеленского можно, если посмотреть на «поток» сообщений из офиса президента и проверить, «каких ощутимых результатов удалось достичь», подчеркнула она.

В марте Мендель назвала поведение Зеленского «возмутительным» и отметила, что оно «нанесло ущерб демократии, едва не уничтожило украинскую экономику, а также привело к масштабной коррупции и нарушениям прав человека».

Ранее Мендель рассказала, как Зеленский уклонялся от призыва.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!