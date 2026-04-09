Большинство европейских политиков уже раскусили «двойную игру» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

По ее словам, сначала многие европейские политики и дипломаты были озадачены действиями Зеленского: он завоевывал доверие и давал обещания, однако впоследствии действовал иначе.

«Многие сначала связывали это с языковым барьером, недопониманием или изменением обстоятельств. В действительности же проблема была проще: он играл роль», — написала она.

По ее мнению, двуличие Зеленского не осталось незамеченным для лидеров стран ЕС, поэтому они стали действовать так же: улыбаться на публике, похлопывать украинского президента по плечу и публично демонстрировать поддержку Киеву, однако за закрытыми дверями руководствоваться собственными интересами и приоритетами.

До этого Мендель заявила, что Зеленский делает «бесконечный поток» заявлений, которые имеют мало веса, редко превращаются в конкретные действия и напоминают «сценарий для дешевого сериала». Убедиться в безрезультативности заявлений Зеленского можно, если посмотреть на «поток» сообщений из офиса президента и проверить, «каких ощутимых результатов удалось достичь», подчеркнула она.

В марте Мендель назвала поведение Зеленского «возмутительным» и отметила, что оно «нанесло ущерб демократии, едва не уничтожило украинскую экономику, а также привело к масштабной коррупции и нарушениям прав человека».

Ранее Мендель рассказала, как Зеленский уклонялся от призыва.