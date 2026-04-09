В Вологодской области женщина держала мать на цепи

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Вологодской области женщину судят за то, что она держала мать на цепи
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Вологодской области женщину обвиняют в том, что она лишала свободы пожилую мать. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Россиянка проживала в деревне Пожара Бабаевского района вместе с возлюбленным и детьми, которых от него родила. Также на территории дома жила 65-летняя мать женщины, которую та держала на цепи, не давая свободно передвигаться.

Когда о пленнице стало известно, в отношении ее дочери возбудили уголовное дело, фигурантку отправили под арест. На данный момент расследование и рассмотрение дела завершены, на следующей неделе россиянке вынесут приговор.

Сожитель женщины также привлек внимание правоохранителей после инцидента, его дело рассматривается отдельно.

О том, что происходило дома у семьи стало известно осенью прошлого года. Во время визита к паре и их троим детям, полицейские и сотрудники центра социального обслуживания обнаружили прикованную к кровати цепью женщину.

Прибывшие на место медики госпитализировали пленницу. Жизни и здоровью женщины ничто не угрожало.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!