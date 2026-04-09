В Вологодской области женщина держала мать на цепи

В Вологодской области женщину судят за то, что она держала мать на цепи

В Вологодской области женщину обвиняют в том, что она лишала свободы пожилую мать. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Россиянка проживала в деревне Пожара Бабаевского района вместе с возлюбленным и детьми, которых от него родила. Также на территории дома жила 65-летняя мать женщины, которую та держала на цепи, не давая свободно передвигаться.

Когда о пленнице стало известно, в отношении ее дочери возбудили уголовное дело, фигурантку отправили под арест. На данный момент расследование и рассмотрение дела завершены, на следующей неделе россиянке вынесут приговор.

Сожитель женщины также привлек внимание правоохранителей после инцидента, его дело рассматривается отдельно.

О том, что происходило дома у семьи стало известно осенью прошлого года. Во время визита к паре и их троим детям, полицейские и сотрудники центра социального обслуживания обнаружили прикованную к кровати цепью женщину.

Прибывшие на место медики госпитализировали пленницу. Жизни и здоровью женщины ничто не угрожало.

