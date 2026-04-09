Путин объявил пасхальное перемирие с 11 по 12 апреля

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там заявили, что глава государства принял такое решение в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлое Христово Воскресение). Перемирие будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Как рассказали в Кремле, главе Минобороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России — командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову были отданы указания на данный период остановить боевые действия на всех направлениях. Российским войскам на фоне перемирия поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны ВСУ, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что РФ, объявившая перемирие в честь Пасхи, исходит из того, что Украина последует ее примеру.

9 апреля в Минобороны России сообщили, что группировки российских войск «Север», «Запад», «Южная» и «Центр» улучшили позиции в зоне СВО.

