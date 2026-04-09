Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Брянскую область

Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района Брянской области, ранена мирная жительница. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Он добавил, что в результате атаки дрона был также поврежден автомобиль, на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 9 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 украинских дронов над российской территорией.

В ночь на 9 апреля Краснодарский край атаковали дроны. Обломки БПЛА упали в поле под Крымском, на территории одного из предприятий, на нескольких улицах в селе Молдаванское и на частные дома в хуторе Меккерстук и Славянске-на-Кубани. А в поселке Саук-Дере фрагменты беспилотника попали в мужчину, который был на балконе многоквартирного дома, он не выжил.

