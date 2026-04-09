Ритуалы, секта и смерть в центре Ленинграда: на НТВ выходит новый сезон «Страха над Невой»

13 апреля в 22:15 на НТВ выходит продолжение одного из самых атмосферных детективных проектов последних лет — «Страх над Невой». Второй сезон под названием «Огненный круг» расширяет границы истории: вместо одиночного преступника — целая секта, вместо частного расследования — масштабная угроза для всего города. «Газета.Ru» рассказывает, чем удивит второй сезон и на что создатели сделали ставку в этот раз.

Ленинград, который хранит тайны

Новый сезон переносит зрителя в Ленинград 1970 года — город, который на первый взгляд живет спокойной и размеренной жизнью. Однако все меняется после трагедии во дворе научно-исследовательского института: трое человек погибают во время странного обряда прямо на глазах у десятков свидетелей.

Расследование поручают майору КГБ Владимиру Чубину, которого вновь играет Антон Хабаров. И уже на первых этапах становится ясно: речь идет не о единичном преступлении. В помощники Чубину дают следователя из Москвы — капитана Егора Федорова (Андрей Фролов), ведь только ему можно довериться в таком непростом деле.

Они узнают, что похожие события уже происходили ранее — и за ними может стоять новая структура, гораздо более опасная, чем все, с чем герои сталкивались прежде.

«Страх над Невой» лично я воспринимаю как миф, в котором добро в лице Федорова и Чубина побеждает зло. Они на своем пути противостоят злу внутри себя и злу снаружи. Думаю, второй сезон сериала будет такой же интересный и захватывающий, как и предыдущий. Зрители почувствуют те же эмоции и получат такие же яркие впечатления, что и в первый раз, — поделился своими размышлениями актер Антон Хабаров.

Погружение в мир секты

Если в первом сезоне в центре истории был одиночный преступник, связанный с оккультным культом, то во втором масштабы меняются. Теперь антагонист — это не человек, а разветвленная секта, действующая по всему Ленинграду и области.

В центре ее идеологии — культ огня, который становится ключевым символом всей истории.

«Второй сезон стал намного масштабней, усовершенствовалась структура сериала. Если раньше мы подсматривали в замочную скважину, наблюдая за жизнью сект, то теперь погружаемся в нее: рассматриваем, как она устроена изнутри, как растет и как развивается зло», — рассказал режиссер-постановщик сериала Илья Максимов.

Создатели проекта отмечают, что идея продолжения возникла еще на этапе разработки первого сезона. Потенциал героев и мира оказался значительно шире первоначальной истории.

Сценарий «Огненного круга» разрабатывался более полутора лет. Создатели уверены, что новый сезон повторит успех первого.

«Мы очень внимательно отнеслись к изложению материала. Чтобы добиться максимальной правдоподобности и реалистичности, наша группа перед съемками обращалась за помощью к консультантам и изучала деятельность сект северных народов. Для меня, как для режиссера, было важно сохранять баланс между детективной составляющей и мистической, чтобы фильм продолжал стоять на основе реализма, но завораживал своим сверхъестественным флером», — признался режиссер-постановщик Илья Максимов.

Это не просто детектив

Во втором сезоне меняется не только масштаб угрозы, но и сам тон истории. Расследование для главных героев перестает быть просто работой. Оно становится личной историей — с последствиями, которые невозможно игнорировать.

Капитан Федоров, которого играет Андрей Фролов, живет уже другой жизнью — у него семья, ребенок. Но именно это делает страх сильнее.

«Его постоянно посещает чувство страха за себя, за жену, за ребенка — он постоянно видит вокруг опасность, — рассказывает актер Андрей Фролов. — Я бы не пожелал никому, да и не хотел бы сам, столкнуться с такого рода сектой, как в нашем сериале».

Создатели проекта сознательно расширяют жанровые границы. Сериал выходит за рамки классического детектива. В центре остается расследование, но вместе с ним появляется философский слой — история о выборе, страхе и границах человеческого восприятия.

«Семейные линии, идущие из первого сезона, будут развиваться и в новых сериях: лирические взаимоотношения нашего героя, которого играет Антон Хабаров, с его супругой и сложные межличностные отношения Андрея Фролова с женой и его романы на стороне. Людям, любящим мелодраматические моменты, будет на что посмотреть в нашем сериале», — отмечает режиссер-постановщик Илья Максимов.

Красота и ужас: как Ленинград стал частью истории

Съемки проходили в исторических локациях — от Петропавловской крепости до набережных Невы. При этом задача команды заключалась в том, чтобы «стереть» современность и вернуть зрителя в 1970-е.

«Мне было важно минимизировать графику, чтобы в сериале было максимум живых декоративных элементов, которые бы закрывали современные детали. Время не стоит на месте, и, к сожалению, подходящих нетронутых интерьеров 70-х годов почти не осталось, практически в каждом приходилось провести серьезную подготовку», — признался художник-постановщик проекта Кирилл Гаврилов.

Режиссер поставил задачу сделать изображение красивым, чтобы зрителю было интересно не только наблюдать за актерами, но и наслаждаться окружающей их обстановкой.

Каждая локация была подобрана с особым вниманием к деталям и атмосфере. По словам Андрея Фролова, даже квартиры, на которые пал выбор, сохранили свой неповторимый запах, как будто оставшийся еще с тех времен.

«Не менее поражала и техника. Например, машина моего героя Волга ГАЗ-21, выкрашенная в шоколадный цвет. И такую сложную работу проделали художник-постановщик, художник по костюмам, декоратор. Они создали удивительный мир, когда, стоя за камерой, ты находишься в настоящем, но стоит сделать шаг вперед, на площадку, и уже существуешь в другом времени», — поделился Андрей Фролов.

Особое внимание создатели проекта уделили визуальному контрасту. Жизнерадостный светлый город сменяется гнетущей тьмой деревни, в которой процветает мрачный мир секты.

«Основной сложностью было найти достаточно деревень, подходящих по расположению и фактуре. По сюжету там сгорает несколько домов, и, разумеется, в реальном населенном пункте мы не могли бы этого сделать. Поэтому нам пришлось применить много художественных секретов, чтоб реализовать эту задачу и убедить зрителя в достоверности», — поделился художник-постановщик Кирилл Гаврилов.

Костюмы как часть драматургии

Особое внимание уделили и образам персонажей. По словам художника по костюмам Натальи Гапоновой, одежда героев должна не только соответствовать эпохе, но и отражать их внутренний мир. Для этого все детали внешнего вида и одежды прошли тщательный отбор.

«Костюмы должны смотреться интересно и актуально в наши дни, так как современный зритель разборчив и продвинут по части стиля. Особенно это касалось образов сектантов: им присуща непростая психологическая история, некое «очарование зла». Эти люди способны выглядеть скромно, но положительно и привлекательно, они внушают доверие, при этом оставаясь жестокими. Нам была поставлена задача передать их мрачность и тревожность», — объяснила художник по костюмам Наталья Гапонова.

По словам Натальи Гапоновой, в процессе подготовки ко второму сезону сериала было изучено и просмотрено множество первоисточников: от журналов мод того времени и советских фильмов до семейных фотоархивов.

«Музей в Петропавловской крепости предоставил нам для просмотра свои фонды: там бережно хранятся платья и костюмы, собранные в советские годы. Также мы брали вещи из гардероба Ленфильма, который хранит немалый спектр вещей того времени, например, чудом сохранившиеся костюмы из фильмов. Для проекта шло все, что имело отношение к 1970 году, вплоть до коллекций значков, бижутерии и обуви», — рассказала Наталья Гапонова.

Что ждать от премьеры

Премьера детективного триллера «Страх над Невой. Огненный круг» состоится 13 апреля в 22:15 в эфире телеканала НТВ. Второй сезон включает в себя восемь серий. Проект создан при участии онлайн-кинотеатра Иви, телеканала НТВ и «Студии РоЕл».

В актерский состав вошли Антон Хабаров, Андрей Фролов, Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгения Лыкова, Евгений Серзин, Сергей Яценюк, Александр Нестеров, Андрей Шарков, Роман Грибков, Милана Бру и другие.

Второй сезон «Страха над Невой» — это не просто продолжение, а расширение вселенной проекта. Он делает ставку на атмосферу, масштаб и внутреннее напряжение.

Зрителю предлагают не просто расследование, а погружение в мир, где границы между реальностью и мистикой становятся все менее очевидными. И где каждое новое событие только усиливает ощущение, что происходящее — лишь часть гораздо более сложной картины.

