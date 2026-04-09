«Выпью с Александром пива»: тренер «Вашингтона» об уходе Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что выпьет с Овечкиным пиво, когда тот уйдет

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что выпьет пиво с российским нападающим Александром Овечкиным, когда тот завершит карьеру. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Он заслужил выбрать тот вариант ухода, который считает правильным. Если он захочет вернуться, то мы примем его с распростертыми объятиями. Он же наш капитан! А если он все же решит уйти из хоккея, то я обниму его и мы выпьем с ним холодного пива», — сказал Карбери.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее вратарь «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что ему будет грустно, когда Овечкин завершит карьеру.