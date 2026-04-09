Регионы получат миллиарды рублей на развитие IT в здравоохранении

Правительство РФ направит регионам 10 млрд руб на развитие IT в здравоохранении
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Правительство России направит 10 миллиардов рублей 84 регионам страны для развития информационных технологий в здравоохранении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за счет данных средств планируется налаживать взаимодействие медицинских информационных систем, а также внедрение электронного документооборота, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

Мишустин добавил, что финансирование должно обеспечить предоставление сервисов в личном кабинете на «Госуслугах». Это должно снизить административную нагрузку на врачей, а также ускорить оказание помощи пациентам.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя данные о существенном росте расходов граждан на здоровье, заявил, что чтобы россияне могли получать качественную бесплатную медицинскую помощь, нужно увеличить финансирование сферы здравоохранения как минимум в два раза.

