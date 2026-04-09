Временный президент Венесуэлы совершила первый зарубежный визит

И.о. президента Венесуэлы Родригес прибыла с первым зарубежным визитом в Гренаду

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла с официальным визитом в Гренаду. Об этом сообщает телеканал VTV.

Данный визит является ее первой зарубежной поездкой в статусе главы государства.

12 февраля Родригес рассказала, что получила приглашение посетить США. При этом она отметила, что поездка состоится только тогда, когда «наладится сотрудничество».

22 января газета The Guardian написала, что Родригес до захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными тайно вела переговоры с США, сигнализируя о готовности к сотрудничеству после смены власти.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

В ходе операции американские военные захватили Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в Соединенные Штаты, где политик предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Ранее СМИ сообщили о репрессиях в Венесуэле против сторонников атаки США.