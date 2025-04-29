10 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

10 апреля в мире отмечают День движения Сопротивления и вспоминают подвиг участников антифашистского подполья. День братьев и сестер напоминает о важности добрых отношений в семье. У православных христиан Великая пятница — самый скорбный день Страстной недели, сегодня в храмах проходят особые службы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 10 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 10 апреля

* Международный день движения Сопротивления

Ежегодно в этот день в мире чтят память участников Сопротивления, которые в годы Второй мировой войны на оккупированных территориях Европы вели борьбу с нацизмом. Они создавали подпольные группы, устраивали диверсии, печатали антифашистские листовки, помогали сбежавшим военнопленным и собирали разведданные для действующих частей, рискуя собственными жизнями.

* Всемирный день гомеопатии

Праздник приурочен ко дню рождения «отца гомеопатии» — Самуэля Ганемана (1755–1843), немецкого врача, выдвинувшего принцип «лечить подобное подобным». Гомеопатия по сей день вызывает жаркие споры в научном сообществе. Убедительных доказательств ее эффективности нет, однако метод остается востребованным во многих странах — Германии, Индии, Франции и России. Сторонники альтернативной медицины рассматривают этот день как повод поговорить о праве пациента на выбор терапии, подчеркивая: главное — чтобы решение было осознанным и информированным.

* День братьев и сестер

Этот теплый семейный праздник родился в США. Его учредила Клаудия Эварт, потерявшая в детстве брата и сестру, таким образом она решила сохранить память о них. Датой был выбран день рождения погибшей сестры. В конце 1990-х традиция отмечать этот праздник распространилась по всему миру, напоминая о ценности родственных связей и взаимной поддержки.

* Глобальный день работы из дома

Всего несколько десятилетий назад удаленная работа ассоциировалась в основном с людьми с ограниченными возможностями, выполнявшими простые задачи на дому. Но развитие интернета и цифровых технологий кардинально изменило ситуацию. У дистанционного формата есть и свои минусы, однако многим нравится такая форма занятости. Она позволяет придерживаться гибкого графика и снижает риски профессионального выгорания. Пандемия коронавируса и глобальные изменения лишь ускорили переход к «удаленке», которая для многих стала привычным делом.

Кстати Первопроходцем удаленной работы считается американский преподаватель Калеб Филлипс. В 1728 году он дал в газете объявление о заочном обучении стенографии по почте, не выходя из дома.

* День рождения английской булавки

10 апреля 1849 года американец Уолтер Хант запатентовал английскую булавку. Чтобы закрыть долг в 15 долларов, инженер уступил права на патент всего за 400 долларов. Сегодня булавка используется повсеместно, оставаясь самым простым способом соединения ткани.

* День рождения спички

В 1827 году британский аптекарь Джон Уокер впервые продемонстрировал публике серные спички. Деревянные палочки с серной головкой воспламенялись от трения о наждачную бумагу. Несмотря на резкий запах, изобретение быстро завоевало Европу. Очень скоро спички стали в быту таким же рядовым предметом, как ложка или ножницы. За два века их состав и дизайн изменились, но принцип остался прежним.

Веселые праздники 10 апреля • День объятий с вашей собакой. Сегодня хозяева могут лишний раз проявить ласку к питомцу. Ученые подтверждают: объятия повышают уровень окситоцина, «гормона привязанности». Правда, важно знать характер своей собаки — не все любят тесные обнимания. • День составления загадочных словарей. Это неофициальный праздник в честь создателей, редакторов и обновителей словарей редких и необычных слов. Загадочные словари — издания, где каждое слово скрыто за метафорой, намеком или шуткой. Они бывают ироничными, абсурдными, философскими.

Что отмечают в разных странах 10 апреля

День каучука — Таиланд. Страна входит в число мировых лидеров по производству натурального каучука. Праздник привлекает внимание к проблемам фермеров и важности этой отрасли для экономики.

Фестиваль овсянки — США. Фестиваль овсянки напоминает о знаменитой британской традиции есть на завтрак овсяную кашу. Но проходит он не в Англии, а в американском Сент-Джордже (Южная Каролина) — ежегодно во вторую пятницу апреля. Здесь соревнуются в поедании овсянки на скорость, устраивают спортивные состязания и даже валяются в каше. Фестиваль собирает десятки тысяч участников и зрителей.

День поста и молитвы — Либерия. Национальный праздник посвящен духовному очищению, размышлениям и молитвам о мире и благополучии страны. В этот день граждане посещают церкви, участвуют в коллективных богослужениях и выражают надежду на светлое будущее.

Религиозные праздники 10 апреля

* Великая пятница Страстной недели

Великая пятница — самый траурный день Страстной недели. В это время верующие вспоминают крестные муки Иисуса Христа, принятые им ради людей: унижения, жестокие истязания и смерть на кресте. После предательства Иуды Спасителя схватили стражники. Пилат, уступив требованиям разъяренной толпы, приговорил Христа к казни. Свой крест Иисус нес на Голгофу сам. В Евангелии говорится, что после кончины Христа на несколько часов померкло небо.

В храмах в этот день проходят особые богослужения — вынос Плащаницы и чин погребения, наполненные скорбью и плачем о смерти Спасителя.

Великая пятница — день самого строгого поста в году. Монастырский устав предписывает отказ от пищи, исключение делается для больных и престарелых. У мирян принято воздерживаться от еды до выноса Святой Плащаницы (примерно до 14–15 часов).

* День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского

Иларион Новый жил в VIII веке в Византии. С юности он посвятил себя вере и много лет провел в затворе, затем стал игуменом Пеликитского монастыря в Малой Азии. Господь даровал ему дар чудотворения: он низводил дождь, разделял воды рек, исцелял больных. В 754 году император-иконоборец Константин Копроним начал гонения на христиан. Особо усердствовал в этом Лаханодракон — жестокий византийский военачальник и иконоборец. Он напал на монастырь в Великий четверг, сорвал литургию, истязал монахов. Игумен Иларион принял мученическую смерть.

Народные праздники 10 апреля

Иларион — выверни оглобли

К этому празднику на Руси устанавливалось тепло: снег обычно уже таял, поэтому крестьяне «выворачивали оглобли» из саней — то есть убирали зимний транспорт на хранение.

Из появившейся на проталинах мать-и-мачехи делали лекарственные чаи и настойки. Это растение применяли в лечении грудных болезней, использовали как потогонное и жаропонижающее средство. В народе верили: когда появляются первые цветки мать-и-мачехи, теряет свою целительную силу Степанов венок, который вешали в красном углу для защиты от хворей. Растения для него собирали в августе. При болезни от венка отрывали часть трав и заваривали их, чтобы быстрее поправиться.

Считалось, что сны на Илариона сбываются быстро, особенно если они связаны с домом, семьей или землей.

Именины 10 апреля

* Василий;

* Иван;

* Иларион;

* Илья;

* Николай;

* Степан.

Приметы: что можно и что нельзя делать 10 апреля

Приметы о погоде

Если утро теплое и солнечное — лето будет теплым и урожайным.

Лед сошел с рек полностью — жди скорого потепления и обильного урожая.

Появились первые мошки — будет потепление.

Что можно делать 10 апреля

* Посетить службу в храме.

* Проявлять щедрость и помогать нуждающимся.

* Просить прощения у ближних, мириться.

* Посещать баню.

Что нельзя делать 10 апреля

* Заниматься уборкой и тяжелым физическим трудом — важнее в этот день сосредоточиться на духовном.

* Ссориться — ругань может привести к долгой вражде.

* Лениться — считалось, что как проведешь этот день, так пройдет и все лето.

* Выворачивать карманы, поднимать найденные деньги, давать или брать в долг, рассказывать о своих накоплениях.

* Тушить свечи — они должны догореть сами.

* Оставлять грязную посуду — к бедности.

* Шить и вязать — нитки могут «запутать» судьбу.

Лунный календарь 10 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, 23-й лунный день.

Луна в знаке Козерог.

Сторонники эзотерики верят, что это день мудрости, его энергия противоречива: с одной стороны, она способствует глубокому познанию, с другой — несет искушения и провокации.

Считается, что сегодня любые науки будут даваться легко. День также благоприятен для уборки дома, очищения пространства и для того, чтобы избавиться от старых вещей, ненужных контактов и негативных мыслей. Можно помогать другим, а также посвятить время расслаблению, медитации и уходу за собой.

По распространенному мифу, стрижка на убывающую Луну укрепит корни волос, и они будут медленнее отрастать. Считается, что это хорошее время для масок и легких уходовых процедур, а вот чистку лица, депиляцию, маникюр и педикюр делать не рекомендуется. При этом научных доказательств связи между фазами Луны и состоянием волос нет.

10 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Исторические события 10 апреля

* 1710 год — в Англии вступил в силу «Статут королевы Анны» — первый в истории закон об авторском праве. Он положил начало юридической защите интеллектуальной собственности и стал фундаментом для всех последующих авторских норм в мире.

* 1722 год — по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

* 1912 год — «Титаник» покинул порт Саутгемптона и отправился в свое первое (и последнее) плавание.

* 1925 год — город Царицын официально переименован в Сталинград. Это название позднее стало символом героической обороны в годы Второй мировой войны. В 1961 году город снова сменил название и стал Волгоградом.

* 1944 год — войска Красной армии освободили Одессу от немецко-румынской оккупации.

* 1963 год — трагедия в Атлантике: затонула американская атомная подводная лодка Thresher, погибли все 129 человек на борту. Этот случай стал крупнейшей катастрофой с подлодками в истории США и повлиял на стандарты безопасности флота.

* 1981 год — в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики (сейчас — Музей космонавтики).

* 2010 год — под Смоленском потерпел крушение Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. Погибли 96 человек, включая первых лиц страны.

* 2019 год — астрономы представили первое в истории изображение черной дыры, полученное с помощью телескопа Event Horizon.

Кто родился 10 апреля

* В 1651 году родился Эренфрид Вальтер фон Чирнхаус — немецкий изобретатель и философ, один из создателей европейского фарфора.

* В 1838 году родился Фрэнк Болдуин — американский изобретатель арифмометра и калькулятора.

* В 1847 году родился Джозеф Пулитцер — американский журналист и издатель, основатель Пулитцеровской премии.

* В 1910 году родился Евгений Федоров — советский геофизик, академик, научный сотрудник первой дрейфующей станции «Северный полюс — 1», Герой Советского Союза.

* В 1927 году родился Маршалл Ниренберг — американский биохимик, один из расшифровщиков генетического кода, нобелевский лауреат.

* В 1929 году родился Макс фон Сюдов — шведский актер, известный по фильмам Ингмара Бергмана и «Изгоняющему дьявола».

* В 1937 родилась Белла Ахмадулина — советская и российская поэтесса, писательница, переводчик.

Кто скончался 10 апреля • В 1979 году умер Нино Рота — итальянский композитор, автор музыки ко многим картинам Феллини, а также к популярнейшему фильму «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы. • В 1983 году умер Порфирий Иванов — русский целитель, автор популярной методики оздоровления. • В 2009 году умер Евгений Весник — советский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.

Кто отмечает день рождения 10 апреля

* 74 года исполняется Григорию Явлинскому — российскому политику и экономисту.

* 74 года исполняется Стивену Сигалу — американскому актеру, кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, музыканту и мастеру айкидо.

* 62 года исполняется Азизе — советской, узбекской и российской эстрадной певице.

* 47 лет исполняется Елене Подкаминской — актрисе театра и кино, звезде сериала «Кухня».

* 46 лет исполняется Александру Еременко — российскому хоккеисту, двукратному чемпиону мира.

* 46 лет исполняется Чарли Ханнэму — британскому актеру, известному по сериалу «Сыны анархии».

* 28 лет исполняется Федору Чалову — российскому футболисту, бывшему нападающему московского ЦСКА.