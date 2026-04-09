Орда стал послом Белоруссии в Монголии

Лукашенко назначил Орду на должность посла Белоруссии в Монголии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Михаила Орду чрезвычайным и полномочным послом республики в Монголии. Об этом сообщает агентство БелТА.

Как отметил глава государства, он удивился, что дипломат согласился занять эту должность.

«Но мне сказали, что ты чуть ли не монгол — хорошо знаешь Монголию и готов работать, давать результат», — заявил он.

По его словам, Белоруссия имеет блестящие отношения с монгольским руководством. Вместе с тем Лукашенко назвал президента этой страны Ухнаагийна Хурэлсуха «земным, хорошим» и «толковым».

«Но с Монголией надо начинать работать», — добавил он.

9 апреля Лукашенко провел масштабную ротацию в руководящих органах Белоруссии, назначив новых вице-премьера, двух министров и руководителя главного информагентства. Кадровые изменения затронули блок строительства, транспорта и ЖКХ, а также информационную и культурную сферы.

Ранее Лукашенко призвал Белоруссию и Казахстан «не терять друг друга».