Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Орда стал послом Белоруссии в Монголии

Лукашенко назначил Орду на должность посла Белоруссии в Монголии
БЕЛТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Михаила Орду чрезвычайным и полномочным послом республики в Монголии. Об этом сообщает агентство БелТА.

Как отметил глава государства, он удивился, что дипломат согласился занять эту должность.

«Но мне сказали, что ты чуть ли не монгол — хорошо знаешь Монголию и готов работать, давать результат», — заявил он.

По его словам, Белоруссия имеет блестящие отношения с монгольским руководством. Вместе с тем Лукашенко назвал президента этой страны Ухнаагийна Хурэлсуха «земным, хорошим» и «толковым».

«Но с Монголией надо начинать работать», — добавил он.

9 апреля Лукашенко провел масштабную ротацию в руководящих органах Белоруссии, назначив новых вице-премьера, двух министров и руководителя главного информагентства. Кадровые изменения затронули блок строительства, транспорта и ЖКХ, а также информационную и культурную сферы.

Ранее Лукашенко призвал Белоруссию и Казахстан «не терять друг друга».

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!