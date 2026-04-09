Сойдет ли Благодатный огонь в 2026 году? Когда и как пройдет церемония на фоне военного конфликта

История и значение церемонии схождения Благодатного огня, состоится ли она в 2026 году

В Иерусалиме накануне Пасхи традиционно происходит одно из важных для православного мира событий — схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. В 2026 году оно должно состояться 11 апреля, но из-за текущей обстановки на Ближнем Востоке проведение церемонии оказалось под угрозой. Будет ли схождение Благодатного огня перед Пасхой в этом году и что значит это событие для верующих — в материале «Газеты.Ru».

Что такое Благодатный огонь и когда он сходит

Благодатный огонь — один из главных символов Пасхи. Он ежегодно сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне православного торжества. Благодатный огонь появляется в Кувуклии — часовне внутри храма, возведенной над Гробом Господним, которая напоминает людям о распятии и чуде воскресения Христа.

Снизошедший огонь означает благую весть о Воскресении Христовом.

Люди в храме Гроба Господня в день церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме, 19 апреля 2025 года Mostafa Alkharouf/Anadolu/Getty Image

Храм Гроба Господня Храм Гроба Господня стоит на месте, где был погребен Иисус Христос. Место обнаружили спустя три века после распятия Спасителя прибывшие в Иерусалим посланцы императора Константина. К 335 году здесь построили первый Храм Гроба Господня. Сегодня это архитектурный комплекс, куда входят Голгофа с местом распятия Христа, Кувуклия — часовня в центре храма (именно там находится гробница Христа), а также подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой Равноапостольной Елены.

Схождение Благодатного огня происходит накануне Пасхи, в Великую субботу.

11 апреля планируется церемония схождения Благодатного огня в 2026 году

Ежегодно трансляция торжественного события собирает миллионы просмотров по всему миру.

Будет ли схождение Благодатного огня в 2026 году

В конце февраля богослужения в храме Гроба Господня временно прекратились из-за угрозы падения обломков ракет, запущенных со стороны Ирана. Тогда в сети стали говорить о том, что в этом году Благодатный огонь может и вовсе не сойти на землю. У части христиан такие прогнозы ассоциируются с надвигающимся концом света. По поверьям, если Благодатный огонь не появится в храме, миром станет править Антихрист.

Церковь эти легенды не подтверждает, так как в Апокалипсисе Иоанна Богослова ничего не сказано о Благодатном огне. К тому же главное событие этой недели — не схождение Благодатного огня, а Пасха, Воскресение Христово.

В марте на встрече с духовенством патриарх Иерусалима Феофил III заявил, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится даже в случае продления ограничений , сообщил СМИ источник в Иерусалимском патриархате.

Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат филологических наук Лариса Микаллеф, церемония схождения Благодатного огня традиционно пройдет в Великую субботу, но, скорее всего, в ограниченном формате. Под ним подразумевается закрытие храма для массового посещения, уточнила эксперт.

Доступ паломников может быть ограничен, однако сам обряд сохранится. Иерусалимский патриархат уже подтверждает, что церемония будет совершена с участием духовенства, пусть и при минимальном количестве людей внутри Кувуклии. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат филологических наук

К тому же в данный момент богослужения в иерусалимском храме Гроба Господня проводятся в штатном режиме без участия паломников, отметил Драгуман Иерусалимского патриархата, архимандрит Матфей. Они проходят в соответствии с документом, принятым в середине XIX века.

«Все шесть конфессий по чину, установленному статус-кво, совершают свои богослужения», — пояснил архимандрит Матфей.

Женщина в храме Гроба Господня в день церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме, 19 апреля 2025 года IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Если ситуация не изменится, то двери храма Гроба Господня действительно будут закрыты по соображениям безопасности, а церемонию схождения Благодатного огня проведут в закрытом режиме, полагает Микаллеф.

Возможен более мягкий формат с ограниченным присутствием священнослужителей и части паломников, как это было в годы после пандемии. Теоретически обсуждаются и альтернативные сценарии, однако они остаются крайне маловероятными: церковная традиция жестко привязана к Храму Гроба Господня, и именно там ожидается свершение чуда. Лариса Микаллеф кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

После этого огонь отвезут в специальных фонарях на пограничные пункты, откуда он будет переправлен в другие страны. Даже при внешних ограничениях сама церемония, по всей вероятности, состоится, а Благодатный огонь, как и прежде, будет передан верующим по всему миру, заключила эксперт.

Благодатный огонь в России

Если Благодатный огонь сойдет, его традиционно доставят в Россию, отметила Лариса Микаллеф.

Даже при закрытом или частично закрытом Храме Гроба Господня схема уже отработана: после церемонии огонь передается в другие страны. Сам процесс выглядит следующим образом: в Иерусалиме Благодатный огонь зажигается и сразу переносится в специальные лампады, которые позволяют сохранить пламя во время перелета. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат филологических наук

С 2003 года Благодатный огонь в Россию доставляет Фонд Андрея Первозванного в сотрудничестве с профильными ведомствами Израиля и Иерусалимским патриархатом. Накануне церемонии в Иерусалим отправляется большая делегация, в которую входят священнослужители, государственные и общественные деятели, деятели культуры, журналисты. Они принимают там Благодатный огонь и доставляют его в Москву специальным рейсом. Традиционно в столичном аэропорту делегацию встречают верующие.

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева) во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3, 4 мая 2024 года Кристина Кормилицына/РИА Новости

Уже в ночь на Пасху Благодатный огонь встречают представители Русской православной церкви, после чего первым делом он доставляется в Храм Христа Спасителя к праздничному богослужению. Далее Благодатный огонь начинает быстро распространяться по стране: сначала по московским храмам, затем его доставляют в регионы самолетами, поездами и автотранспортом. Уже к утру Пасхи он оказывается в десятках городов и тысячах храмов, где верующие могут зажечь от него свои лампады. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат филологических наук

В пресс-службе Фонда Андрея Первозванного «Газете.Ru» сообщили, что 10 апреля, накануне Великой Субботы, делегация Фонда примет участие в молитве о мире на Святой Земле, которую возносит патриарх Иерусалимский Феофил III.

11 апреля делегация доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». Благодатный огонь в аэропорту Внуково вечером 11 апреля смогут принять представители различных епархий, широкой встречи Благодатного огня не предполагается .

Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Благодатный огонь отправят в Архангельск, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Севастополь и десятки других российских городов. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.

Московские храмы, где будет Благодатный огонь • Богоявленский кафедральный собор в Елохове (ул. Спартаковская, д. 15)

• Знаменский собор б. Знаменского монастыря (ул. Варварка, д. 8а)

• Храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках (ул. Шверника, 17, корп. 1, стр. 1)

• Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (Литовский бульвар, д.7а)

• Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове (Каширское шоссе, д. 61а.)

• Храм Всех Святых на Соколе (Ленинградский просп., 73А)

• Храм Всемилостивого Спаса в районе Митино (Пятницкое ш., вл. 5)

• Храм Новомучеников и исповедников Российских в районе Строгино (Строгинский бульвар, 20)

• Храм Преображения Господня на Преображенской площади (Преображенская пл., д. 9А)

• Храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках (ул. Кетчерская, вл. 2Б)

• Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе (Площадь Победы, 3Б)

• Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, на Можайском шоссе (Можайское ш., 56, стр. 1)

• Храм Живоначальной Троицы в Карачарове (Рязанский просп., д. 3)

• Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще (Шереметьевская ул., 33)

• Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском (г. Московский, 1-й микрорайон, д. 50)

Как обычно происходит схождение Благодатного огня

Подготовка к важному событию начинается в ночь перед схождением Благодатного огня. Все лампады и свечи в храме гаснут. После этого на середину ложа Гроба Господня ставят незажженную лампаду с маслом, вокруг раскладывают кусочки ваты, а по краям прокладывают ленту. Полиция Израиля осматривает Кувуклию и опечатывает вход.

После 8 часов утра верующие собираются в храме Гроба Господня в Иерусалиме — вместимость храма составляет около 10 тысяч человек, поэтому полиция ведет тщательную проверку посетителей и впускает только по специальному пропуску (их дают членам групп паломников или представителям официальных государственных делегаций). С собой верующие берут 33 свечи, по количеству прожитых Иисусом Христом лет. Исторически сложилось, что ключи от храма Гроба Господня хранятся у мусульманской семьи — именно поэтому ее представители открывают и закрывают Кувуклию.

Люди в храме Гроба Господня в день церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме, 19 апреля 2025 года Jamal Awad/Reuters

Церемония начинается с процессии, которую возглавляет патриарх Иерусалимский. В ней участвуют представители Иерусалимского патриархата, а также Армянской, Сирийской и Коптской церквей. Сначала иерархи (высшие священнослужители в христианской церкви, в том числе епископы, архиепископы, патриархи, митрополиты) идут к Кувуклии через знаковые места храма и обходят саму часовню три раза.

После этого патриарх снимает ризы и входит внутрь в одном хитоне (рубашке-подряснике без рукавов). Так все окружающие могут убедиться, что у него нет ничего для разведения огня. Дверь Кувуклии закрывают. После этого патриарх и все верующие молятся о ниспослании Благодатного огня на землю.

Спустя время каменная плита, на которую когда-то положили Христа, озаряется голубым светом. Он поднимается вверх и образует огненный столп. От этого огня патриарх зажигает в Кувуклии лампаду и 33 свечи, выносит их верующим. От них зажгут остальные свечи в храме.

Кстати Некоторые посетители церемонии говорят, что в момент озарения храма свечи зажигаются сами по себе, а в храме происходят необъяснимые вспышки света. Это считается настоящим чудом, поэтому церемония схождения Благодатного огня — почитаемое у верующих событие. По сообщениям участников церемонии, в первые 10–15 минут снизошедший Благодатный огонь даже не обжигает руки и волосы. При измерении протоиерей Геннадий Заридзе выяснил, что в первые минуты температура Благодатного огня не поднимается выше 40 градусов. Но она быстро растет: спустя 5–10 минут Благодатный огонь приближается к температурным значениям привычного нам пламени. А минут через 15 показатель возрастает до 320 градусов Цельсия.

История Благодатного огня

Первые упоминания Благодатного огня датируются IV веком. Считается, что впервые огонь увидел апостол Петр. Он узнал о воскресении Иисуса Христа и бросился к его гробнице. Гроб был пуст, от него исходило сияние. Это событие описывал церковный историк Евсевий Памфил.

Позже император Константин повелел построить на этом месте церковь, которая стала символом принятия христианства Римской империей. Ее освятили в 335 году и назвали «Анастасис» (в переводе «Воскрешение).

Во время вторжения персов в 614 году здание было повреждено, а в начале XI века египетский халиф Аль-Хаким би-Амруллах разгневался, увидев церемонию схождения Благодатного огня, и полностью разрушил церковь. В том же веке христиане перестроили ротонду, и спустя сто лет крестоносцы воздвигли храм Гроба Господня.

На русском языке обряд схождения Благодатного огня описывал игумен Даниил в «Житии и хождении игумена Даниила из Русской земли». Известно, что в XII веке он побывал у Гроба Господня в Иерусалиме.

Рассказ игумена Даниила «Пришел епископ с четырьмя дьяконами, открыл двери гробные, взял свечу у короля Балдуина, вошел в Гроб, зажег первой королевскую свечу от света святого, вынес из Гроба эту свечу и подал самому королю в руки. Встал король на своем месте, держа свечу с великой радостью. От свечи короля мы зажгли свои свечи, а от наших свечей все люди зажгли свои свечи. Свет святой не такой, как земной огонь, но чудный, светится иначе, пламя его красное, как киноварь, несказанно светится».

Несхождение Благодатного огня

История насчитывает всего три случая, когда Благодатный огонь не сходил на землю. Все они так или иначе были связаны с притеснением христиан.

В 1101 году все ожидали схождения Благодатного огня в Кувуклии, но чудо не происходило. Так продолжалось до тех пор, пока восточных христиан не пригласили поучаствовать в обряде. Тогда король Балдуин I распорядился восстановить их в правах.

В 1579 году к обряду не были допущены патриарх Софроний IV и православные священники: их оставили за закрытыми дверьми храма. В тот момент священнослужители Армянской церкви вошли в Кувуклию и начали молиться о ниспослании огня, но внезапно раздался сильный шум. Слева от дверей храма треснула колонна, и из нее вышел Благодатный огонь. Свечи в руках патриарха Софрония IV загорелись.

В 1923 году британские власти запретили входить в храм Гроба Господня православным арабским христианам, которые по традиции пели, танцевали и били в барабаны. По преданию, после запрета патриарх два часа молился о схождении Благодатного огня, но чудо не происходило. Тогда он попросил впустить арабских христиан. Как только они исполнили ритуал, огонь сошел.