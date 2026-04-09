Reuters заявил о визите Дмитриева в США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в США и встречается с членами администрации президента Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Дмитриев намерен обсудить мирное соглашение по Украине и экономическое сотрудничество между США и Россией. Кроме того, в повестку может быть включен вопрос о продлении послаблений в отношении российской нефти, срок действия которых истекает 11 апреля.

8 апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США оптимистично настроены в отношении урегулирования конфликта между Россией и Украиной, при этом Вашингтон разочарован позицией ряда стран и не видит от них заинтересованности.

Ранее в МИД РФ рассказали, что может отсрочить мирные переговоры по Украине.