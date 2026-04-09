Иркутские подростки загнали девочку в угол и напали на нее

Подростки из Иркутской области напали на девочку. Об этом сообщает IrCity.ru со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в селе Олонки. На кадрах с места заметно, как несколько молодых людей загнали в угол ребенка. Девочка пытается уйти, но ей не позволяют. На видео она зовет маму и разговаривает с обидчиками, предположительно, плача. Один из школьников ударил ее неизвестным предметом.

По данным издания, пострадавшую избили. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.

Сейчас полицейские проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Проверку также организовали сотрудники Следственного комитета. Как сообщает Babr Mash, участников ссоры нашли. Сейчас их опрашивают представители правоохранительных органов.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Специалисты выяснят, исполнялось ли законодательство по защите прав детей.

