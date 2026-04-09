Верховный лидер Ирана заявил о победе его народа в конфликте

Иранский народ одержал победу в конфликте с США и Ираном. Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает Tasnim в Telegram-канале.

«Сегодня, на данном этапе третьей эпической священной обороны, можно с уверенностью сказать, что вы, героический народ Ирана, стали безусловными победителями на этом поле битвы», — говорится в заявлении.

При этом 12 марта The Sun сообщила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме, а 7 апреля газета The Times со ссылкой на документ, основанный на данных разведки США и Израиля, писала, что Хаменеи до сих пор находится без сознания.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Позже спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Соединенные Штаты нарушили три ключевых пункта предложения Тегерана по перемирию. Он пояснил, что речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

