«Уничтожают духовные ценности»: «Мемориал» признали экстремистским и запретили

Общество «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) признано в России экстремистским: решение об этом принял сегодня Верховный суд. Комментируя свой вердикт, ВС РФ указал, что деятельность организации носит «ярко выраженный антироссийский характер».
Кроме того, с точки зрения суда, она «направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей».
В суде отметили, что «под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления». Это подтверждается тем, что в отношении шести лиц из «Мемориала» ранее были вынесены обвинительные приговоры за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, дискредитацию российских Вооруженных сил и т.д.
«Верховный Суд признал международное общественное движение «Мемориал» и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность на территории Российской Федерации. Решение подлежит немедленному исполнению», — говорится в пресс-релизе ВС РФ.
ВС РФ рассматривал поданный Минюстом иск в качестве суда первой инстанции — согласно закону, это входит в его полномочия в делах о приостановке деятельности общероссийских и международных общественных объединений.
«Интерфакс» отмечает, что решение, вероятно, будет обжаловано. Заседание было закрытым, но в суд все равно пришли дипломаты ряда европейских стран, в том числе Франции, Германии и Чехии. Однако в зал их не пустили.
Чем занимался «Мемориал»
Международное общественное движение «Мемориал» было учреждено в 1992 году в Москве для исследования политических репрессий в Советском Союзе и увековечивания памяти их жертв. Первым председателем общества был академик Андрей Сахаров. Организация, помимо этого, занималась правозащитной деятельностью (так, как она ее понимала) — что далеко не всегда устраивало власти и периодически приводило к конфликтам.
В 2016 году общество было внесено в реестр иностранных агентов. Пять лет спустя, в конце 2021 года, Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры постановил ликвидировать одноименный правозащитный центр за нарушения правил деятельности иноагентов. Позже Верховный суд РФ ликвидировал и международную организацию «Мемориал» по тем же основаниям.
В 2022 году «Мемориал» стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Вчера Нобелевский комитет выступил с осуждением инициативы российских властей о признании общества экстремистской организацией.
ТАСС со ссылкой на данные Минюста сообщает, что к настоящему времени в деятельности «Мемориала» принимают участие около 200 человек.
«Установлено 196 физических лиц, которые не только активно участвуют в деятельности движения, но и получают финансирование, в том числе от зарубежных организаций», — отметили в Минюсте.
По данным министерства, движение действует на территории более половины субъектов РФ, а также в Италии, Польше, Чехии, Украине, Германии, Франции, Израиле, Литве, Швейцарии и Бельгии. При этом его участники «игнорируют обязательные для исполнения на территории РФ вступившие в законную силу судебные акты, признавая политзаключенными лиц, осужденных за участие в деятельности террористических организаций».
Что будет с «Сандрамохом»
Мемориальным комплексам, посвященным памяти жертв политических репрессий в СССР, не стоит снимать именные таблички и знаки памяти, связанные с «Мемориалом», если они установлены законно. Об этом «Газете.Ru» заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Речь идет, в частности, о мемориальном комплексе в урочище «Сандармох» (Медвежьегорский район Карелии), где «Мемориал» ранее активно участвовал в увековечивании памяти жертв репрессий. В этом месте в 1937-38 годах массово расстреливали заключенных.
Директор Медвежьегорского районного музея Елена Гришина сообщила «Газете.Ru», что музей «не уполномочен» демонтировать именные таблички жертв репрессий, связанные с «Мемориалом».
«Мы просто курируем этот объект, мы проводим экскурсии и, соответственно, организовываем субботники, чтобы там было чисто и порядок [был]. Музей не уполномочен такие действия совершать», — отметила она.