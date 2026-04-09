«Уничтожают духовные ценности»: «Мемориал» признали экстремистским и запретили

Сторонники «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) у здания Верховного суда в Москве, 2021 год

Верховный суд России признал «Мемориал» экстремистской организацией. Отныне его деятельность в России окончательно запрещена, решение вступило в силу немедленно. Заседание прошло в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются. С 9 апреля 2026 года участие или вовлечение в деятельность «Мемориала» будут являться уголовным преступлением.

Общество «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) признано в России экстремистским: решение об этом принял сегодня Верховный суд. Комментируя свой вердикт, ВС РФ указал, что деятельность организации носит «ярко выраженный антироссийский характер».

Кроме того, с точки зрения суда, она «направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей».

В суде отметили, что «под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления». Это подтверждается тем, что в отношении шести лиц из «Мемориала» ранее были вынесены обвинительные приговоры за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, дискредитацию российских Вооруженных сил и т.д.

«Верховный Суд признал международное общественное движение «Мемориал» и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность на территории Российской Федерации. Решение подлежит немедленному исполнению», — говорится в пресс-релизе ВС РФ.

ВС РФ рассматривал поданный Минюстом иск в качестве суда первой инстанции — согласно закону, это входит в его полномочия в делах о приостановке деятельности общероссийских и международных общественных объединений.

«Интерфакс» отмечает, что решение, вероятно, будет обжаловано. Заседание было закрытым, но в суд все равно пришли дипломаты ряда европейских стран, в том числе Франции, Германии и Чехии. Однако в зал их не пустили .

Чем занимался «Мемориал»

Международное общественное движение «Мемориал» было учреждено в 1992 году в Москве для исследования политических репрессий в Советском Союзе и увековечивания памяти их жертв. Первым председателем общества был академик Андрей Сахаров. Организация, помимо этого, занималась правозащитной деятельностью (так, как она ее понимала) — что далеко не всегда устраивало власти и периодически приводило к конфликтам.

В 2016 году общество было внесено в реестр иностранных агентов. Пять лет спустя, в конце 2021 года, Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры постановил ликвидировать одноименный правозащитный центр за нарушения правил деятельности иноагентов. Позже Верховный суд РФ ликвидировал и международную организацию «Мемориал» по тем же основаниям.

В 2022 году «Мемориал» стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Вчера Нобелевский комитет выступил с осуждением инициативы российских властей о признании общества экстремистской организацией.

ТАСС со ссылкой на данные Минюста сообщает, что к настоящему времени в деятельности «Мемориала» принимают участие около 200 человек.

«Установлено 196 физических лиц, которые не только активно участвуют в деятельности движения, но и получают финансирование, в том числе от зарубежных организаций», — отметили в Минюсте.

По данным министерства, движение действует на территории более половины субъектов РФ, а также в Италии, Польше, Чехии, Украине, Германии, Франции, Израиле, Литве, Швейцарии и Бельгии. При этом его участники «игнорируют обязательные для исполнения на территории РФ вступившие в законную силу судебные акты, признавая политзаключенными лиц, осужденных за участие в деятельности террористических организаций».

Что будет с «Сандрамохом»

Мемориальным комплексам, посвященным памяти жертв политических репрессий в СССР, не стоит снимать именные таблички и знаки памяти, связанные с «Мемориалом», если они установлены законно. Об этом «Газете.Ru» заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Речь идет, в частности, о мемориальном комплексе в урочище «Сандармох» (Медвежьегорский район Карелии), где «Мемориал» ранее активно участвовал в увековечивании памяти жертв репрессий. В этом месте в 1937-38 годах массово расстреливали заключенных.

Директор Медвежьегорского районного музея Елена Гришина сообщила «Газете.Ru», что музей «не уполномочен» демонтировать именные таблички жертв репрессий, связанные с «Мемориалом».

«Мы просто курируем этот объект, мы проводим экскурсии и, соответственно, организовываем субботники, чтобы там было чисто и порядок [был]. Музей не уполномочен такие действия совершать», — отметила она.