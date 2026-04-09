Верховный лидер Ирана назвал части «Оси сопротивления» единым целым

Тегеран считает единым целым все части так называемой Оси сопротивления. Об этом говорится в заявлении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, передает агентство Tasnim в Telegram-канале.

В Ось сопротивления, в частности, включают Иран, мятежное йеменское движение «Ансар Аллах», ливанское движение «Хезболла» и иракские военизированные шиитские группировки.

«Мы не искали и не ищем войны, но ни в коем случае не откажемся от своих законных прав, и в этом направлении мы рассматриваем весь фронт сопротивления как единое целое», — говорится в заявлении.

До этого США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.

Ранее в МИД Ирана объяснили, от чего зависит проведение переговоров с США.