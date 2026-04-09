Названа реальная стоимость московской квартиры Пугачевой

Риэлтор Муравьев: квартиры на Арбате как у Пугачевой стоят до 450 млн рублей
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Риэлтор Константин Муравьев назвал реальную стоимость московской квартиры народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Агента цитирует aif.ru.

По словам Муравьева, средняя цена квадратного метра в жилом комплексе «Филипповский» на Арбате, где находится квартира певицы, — 1,2 млн рублей, средняя цена квартиры — 276 млн рублей.

«С ремонтом а-ля как у царей цены доходят до 450 млн рублей за 400 квадратов», — добавил он.

При этом он обратил внимание, что цены в этом жилом комплексе не самые высокие.

«Для этой локации 1,2 млн за квадрат, а в больших квартирах, если там площадь от 300 «квадратов», вообще 900 тысяч рублей — это демократичный ценник. Особенно по нынешним временам», — резюмировал Муравьев.

Площадь недвижимости Пугачевой в Филипповском переулке составляет 303 кв. м, также вместе с квартирой продаются два машино-места. Эту квартиру певице подарил бывший зять Руслан Байсаров в 2004 году.

В марте Telegram-канал Mash утверждал, что Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сделали близнецов Гарри и Лизу собственниками усадьбы в деревне Грязь. Артисты отписали своим детям 1/6 долю участка. По утверждению издания, это сделано для того, чтобы дом не смогли отнять.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Филипп Киркоров продал квартиру, в которой жил с Аллой Пугачевой.

 
