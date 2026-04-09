НАТО больше не обсуждает членство Украины в альянсе

Вступление Украины в НАТО больше не обсуждается, взамен этого страны Североатлантического альянса предоставят Киеву гарантии безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте, выступая на форуме в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

«Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет, речь идет о том, что будут предоставлены надежные гарантии безопасности», — сказал он.

26 марта Рютте заявил, что «существует путь Украины в НАТО» и он займет время, так как некоторые союзники «пока не поддерживают членство» этой страны в альянсе.

14 декабря 2025 года украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что основным желанием Украины было вступление в НАТО, но Киев готов отказаться от такого шага при условии получения надежных гарантий безопасности от государств Запада.

Ранее Рютте рассказал, кто не согласится на вступление Украины в НАТО.

 
