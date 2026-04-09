«Секс — главная сила». Основатель Playboy Хью Хефнер родился 100 лет назад

100 лет назад, 9 апреля 1926 года, в Чикаго родился американский издатель, основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Он воспитывался в семье протестантов-пуритан, которые запрещали ему не только смотреть кино, но и заводить много друзей. По мнению биографов, именно такое полное лишений детство породило у Хефнера стремление к свободе и удовольствиям.

Уже в девять лет Хефнер начал выпускать собственную газету, которую продавал по цене в один цент. Перейдя в средние классы, он возглавил школьное издание, а позже создал небольшой журнал Shudder Magazine, посвященный фильмам ужасов и фантастике.

В 1944 году Хефнер призвался в армию и принял участие во Второй мировой войне. После демобилизации в 1946 году поступил на психологический факультет Университета Иллинойса, который окончил три года спустя. Следующие несколько лет он работал в рекламных агентствах, а затем — в редакции журнала Esquire, из которой уволился, когда ему отказали в прибавке к зарплате.

Оказавшись без работы, Хефнер решил создать свой журнал. В декабре 1953 года тиражом в 70 тысяч экземпляров вышел первый номер Playboy. На его обложке была Мэрилин Монро, фотографии которой издатель приобрел за $500. Хефнер был так не уверен в успехе, что даже не поставил номер на обложку — на случай, если второго выпуска не будет, однако всего за первую неделю было продано три четверти тиража. Уже к середине 1970-х тираж Playboy достиг 7 миллионов экземпляров в месяц.

«Если бы не было братьев Райт, самолеты все равно бы появились. Если бы не было Эдисона — электрический свет тоже. А если бы не было Хефнера — мы бы все равно занимались сексом. Но, возможно, не так наслаждались бы им», — говорил Хефнер.

Также основатель Playboy считал, что «секс — главная мировая движущая сила».

В 1971 году Хефнер приобрел знаменитый особняк Playboy Mansion в Лос-Анджелесе. Резиденция с зоопарком, гротом, теннисными кортами и круглосуточным кейтерингом стала центром светской жизни Голливуда. Издатель превратил ее в постоянно действующую декорацию для собственного образа жизни — миллионера в шелковом халате с трубкой, неизменно окруженного красивыми женщинами. С 2000 года вместе с ним в особняке жили семь девушек в возрасте от 18 до 28 лет.

Хефнер был трижды женат, но ни один его брак не продлился более 10 лет. От первой жены у него остались сын и дочь, которых супруга забрала при разводе, а от второй — двое сыновей. 27 сентября 2017 года Хью Хефнер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года.