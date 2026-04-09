Российский боец Царукян заявил, что станет лицом UFC

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян признался, что планирует превзойти все рекорды в легком весе в промоушне. Его слова передает Bloody Elbow.

«Видя меня, все будут думать о UFC, потому что я стану лицом UFC. Но для начала мне просто нужен титул. Они боятся, что я завоюю пояс, а затем уйду из лиги. Хотя куда я денусь, если стану чемпионом? Моя цель — стать лучшим в UFC и остаться в этой компании, потому что именно они меня воспитали и сделали звездой. Я хочу стать чемпионом, побить рекорды в легком весе и защищать как можно чаще», — заявил Царукян.

Российский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе.

Всего на счету Армана 26 боев в смешанных единоборствах, 23 из которых завершились его победой.

