Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Мелания Трамп потребовала раскрытия всей правды о деле Эпштейна

Reuters

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к американскому конгрессу с призывом принять меры для полного раскрытия всех обстоятельств дела финансиста Джеффри Эпштейна, признанного виновным в совращении несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС.

«Несколько известных руководителей из числа мужчин оставили ключевые посты после того, как это дело получило широкую политическую огласку. Это, конечно, не означает, что они виновны. Но мы все равно должны работать над тем, чтобы раскрыть правду», — заявила она во время выступления в Белом доме.

Первая леди призвала конгресс организовать публичные слушания, посвященные женщинам, пострадавшим от действий Эпштейна.

Также, по ее словам, необходимо предоставить им возможность дать показания под присягой перед конгрессом.

30 января министерство юстиции США завершило публикацию более 3 млн страниц документов, а также свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий из досье Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В этих материалах упоминаются десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран. В число знакомых финансиста входили, в частности, 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава страны Дональд Трамп.

Ранее отец Илона Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!