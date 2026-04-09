Мелания Трамп потребовала раскрытия всей правды о деле Эпштейна

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к американскому конгрессу с призывом принять меры для полного раскрытия всех обстоятельств дела финансиста Джеффри Эпштейна, признанного виновным в совращении несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС.

«Несколько известных руководителей из числа мужчин оставили ключевые посты после того, как это дело получило широкую политическую огласку. Это, конечно, не означает, что они виновны. Но мы все равно должны работать над тем, чтобы раскрыть правду», — заявила она во время выступления в Белом доме.

Первая леди призвала конгресс организовать публичные слушания, посвященные женщинам, пострадавшим от действий Эпштейна.

Также, по ее словам, необходимо предоставить им возможность дать показания под присягой перед конгрессом.

30 января министерство юстиции США завершило публикацию более 3 млн страниц документов, а также свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий из досье Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В этих материалах упоминаются десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран. В число знакомых финансиста входили, в частности, 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава страны Дональд Трамп.

Ранее отец Илона Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив.