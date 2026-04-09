«Металлург» обыграл «Торпедо» на старте серии Кубка Гагарина

Сергей Бобылев/РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске в четверг, 9 апреля, и завершилась со счетом 4:3.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Даниил Вовченко, Владимир Ткачев, Данила Паливко и Никита Михайлис. У «Торпедо» дубль оформил Владислав Фирстов, еще одним голом отметился Василий Атанасов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Металлурга». Второй матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля. Регулярный чемпионат «Металлург» завершил с Кубком континента.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее с экс-хоккеиста Романа Людучина взыскали полмиллиона рублей долга по микрозайму.

 
Часть россиян останется без пенсий и детских пособий в мае. Почему это не повод жаловаться
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!