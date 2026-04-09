Общественник назвал причину неожиданной уступчивости США перед Ираном

Василец: США могут начать наземную операцию в Иране после перемирия
Общественный деятель Дмитрий Василец заявил, что США начнут наземную операцию с сотнями тысячами военных в Иране после перемирия. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

По его словам, Соединенные Штаты унижаются и входят в переговоры на условиях Ирана для развертывания войск, поскольку для проведения наземной операции нужно время, и главное — чтобы в процессе развертывания по армии США не прилетали ракеты. Эксперт отметил, что по этой причине в Штатах понимают необходимость «бумажного перемирия».

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Позже спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Соединенные Штаты нарушили три ключевых пункта предложения Тегерана по перемирию. Он пояснил, что речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
