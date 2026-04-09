В России удвоят число оснований для высылки мигрантов. За что их депортируют?

ГД рассмотрит законопроект об увеличении оснований для высылки иностранцев из РФ

На следующей неделе Совет Госдумы приступит к рассмотрению законопроекта, который почти вдвое расширит перечень оснований для высылки из России иностранных граждан. Как сообщил спикер парламента Вячеслав Володин, количество причин, по которым мигрантов можно будет выдворять за пределы страны, планируется довести до 43 (сейчас их 22). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Количество оснований для выдворения из России мигрантов будет удвоено, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер парламента напомнил, что работа по ужесточению миграционного законодательства ведется Госдумой с 2024 года: за это время депутаты приняли 22 федеральных закона на эту тему. Большая часть из них (18) была инициирована самими народными избранниками.

«Постарались сделать все, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну», – отметил Вячеслав Володин.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены 22 основания, по которым иностранный гражданин может быть выдворен за пределы РФ. Среди них:

— незаконный оборот наркотиков;

— пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе среди несовершеннолетних;

— нарушение иммиграционных правил, режима пересечения государственной границы;

— незаконное осуществление трудовой деятельности;

— нарушение правил миграционного учета;

— несоответствие заявленной цели въезда в РФ фактической — и т.д.

По этим причинам в 2025 году из России были выдворены 72 тысячи иностранных граждан .

Новый законопроект предполагает расширить список причин для высылки с 22 до 43. В случае его принятия мигрантов будут высылать также за:

— нарушение общественного порядка;

— неповиновение требованиям правоохранительных органов;

— создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств;

— распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;

— публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ;

— призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении России, ее граждан или компаний.

Выдворение может сопровождаться назначением штрафов, размер которых предполагается повысить.

Как отмечал Forbes, законопроект уже поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности и согласован с большинством ведомств, включая Минюст, Минобороны, Росгвардию, Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны (ФСО) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

«Штрафы мало кого останавливают»

В комментарии для «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин высказал мнение, что предложенная инициатива по ужесточению пребывания мигрантов в России позволит ощутимо изменить ситуацию для иностранных граждан.

«Допустим, мигрант устроил драку во дворе или нахамил полицейскому при проверке документов. Сейчас за это ему грозит штраф и на этом все заканчивается. А по предложенным правилам суд сможет назначить выдворение из страны с последующим запретом на въезд», — отметил депутат.

По его словам, существующие сейчас штрафы в размере трех-пяти тысяч рублей «мало кого останавливают», а «угроза потерять право находиться в стране, работать здесь, видеться с семьей» заставит потенциальных нарушителей задуматься.

Депутат подчеркнул, что расширение списка оснований для выдворения не будет означать автоматическую высылку. «Суд в каждом конкретном случае обязан учитывать обстоятельства, наличие семьи в России, срок проживания, тяжесть нарушения», — отметил он.

Схожего мнения придерживается первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, в случае, если человек приехал в Россию, чтобы работать, но при этом публично осуждает нашу армию или руководство страны, — «ему точно среди нас не место».