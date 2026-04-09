В России удвоят число оснований для высылки мигрантов. За что их депортируют?

Количество оснований для выдворения из России мигрантов будет удвоено, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер парламента напомнил, что работа по ужесточению миграционного законодательства ведется Госдумой с 2024 года: за это время депутаты приняли 22 федеральных закона на эту тему. Большая часть из них (18) была инициирована самими народными избранниками.
«Постарались сделать все, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну», – отметил Вячеслав Володин.
В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены 22 основания, по которым иностранный гражданин может быть выдворен за пределы РФ. Среди них:
— незаконный оборот наркотиков;
— пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе среди несовершеннолетних;
— нарушение иммиграционных правил, режима пересечения государственной границы;
— незаконное осуществление трудовой деятельности;
— нарушение правил миграционного учета;
— несоответствие заявленной цели въезда в РФ фактической — и т.д.
По этим причинам в 2025 году из России были выдворены 72 тысячи иностранных граждан.
Новый законопроект предполагает расширить список причин для высылки с 22 до 43. В случае его принятия мигрантов будут высылать также за:
— нарушение общественного порядка;
— неповиновение требованиям правоохранительных органов;
— создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств;
— распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;
— публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ;
— призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении России, ее граждан или компаний.
Выдворение может сопровождаться назначением штрафов, размер которых предполагается повысить.
Как отмечал Forbes, законопроект уже поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности и согласован с большинством ведомств, включая Минюст, Минобороны, Росгвардию, Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны (ФСО) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
«Штрафы мало кого останавливают»
В комментарии для «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин высказал мнение, что предложенная инициатива по ужесточению пребывания мигрантов в России позволит ощутимо изменить ситуацию для иностранных граждан.
«Допустим, мигрант устроил драку во дворе или нахамил полицейскому при проверке документов. Сейчас за это ему грозит штраф и на этом все заканчивается. А по предложенным правилам суд сможет назначить выдворение из страны с последующим запретом на въезд», — отметил депутат.
По его словам, существующие сейчас штрафы в размере трех-пяти тысяч рублей «мало кого останавливают», а «угроза потерять право находиться в стране, работать здесь, видеться с семьей» заставит потенциальных нарушителей задуматься.
Депутат подчеркнул, что расширение списка оснований для выдворения не будет означать автоматическую высылку. «Суд в каждом конкретном случае обязан учитывать обстоятельства, наличие семьи в России, срок проживания, тяжесть нарушения», — отметил он.
Схожего мнения придерживается первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, в случае, если человек приехал в Россию, чтобы работать, но при этом публично осуждает нашу армию или руководство страны, — «ему точно среди нас не место».