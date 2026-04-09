Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Израиль атаковал пусковые площадки «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ начал наносить удары по пусковым площадкам «Хезболлы» в Ливане
Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

Израильские войска атаковали пусковые площадки шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом рассказала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ начал наносить удары по пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане», — говорится в публикации.

Другие подробности не приводятся.

9 апреля военный эксперт Юрий Лямин высказал мнение: если на предстоящих переговорах Ирану не удастся настоять на прекращении Израилем атак на Ливан, перемирие может быстро сойти на нет.

Накануне израильские войска нанесли самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации. Как заявили в армейской пресс-службе, атака длилась 10 минут. Удары были совершены по центрам разведки и управления «Хезболлы», огневой инфраструктуре движения, его Военно-морским силам, а также объектам элитного подразделения «Радван» в составе организации, утверждают в ЦАХАЛ.

Ранее Нетаньяху заявил, что прекращение огня с Ираном не касается Ливана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
