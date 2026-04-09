Замминистра спорта Никитину предложили избираться в Госдуму от Тульской области

Заминистра спорта РФ Никитин будет баллотироваться в Госдуму от Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил Александру Никитину, занимающему должность заместителя министра спорта РФ, баллотироваться в депутаты Государственной Думы от региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

«Благодарен губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву за оказанное мне доверие. Готов все свои знания, опыт и ресурсы положить на то, чтобы результатами оправдать и доверие Дмитрия Вячеславовича, и всех жителей Тульской области», — ответил на предложение Никитин.

Александр Никитин, родившийся в 1987 году, занял пост статс-секретаря – заместителя министра спорта РФ в июле 2024 года. До этого он занимал должность первого вице-губернатора Хабаровского края, а также первого заместителя председателя правительства края – руководителя аппарата губернатора и правительства Хабаровского края. Ранее Никитин руководил аппаратом Комитета Госдумы седьмого созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также занимал различные должности в Следственном комитете РФ и работал помощником депутата Госдумы шестого созыва.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва запланированы на 20 сентября.

Ранее в Госдуме установили, что НАТО пытается вмешаться в выборы в ГД в 2026 году.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

