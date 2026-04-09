«Унизить Британию». Фрегат «Адмирал Григорович» провел два танкера через Ла-Манш

Российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил через Ла-Манш два нефтяных танкера, якобы относящихся к «теневому флоту». Это произошло после того, как Великобритания пообещала захватывать проходящие через пролив подсанкционные суда. За фрегатом следовал британский военный корабль, но никаких действий он не предпринял. Произошедшее назвали унижением Соединенного Королевства.

Российский ракетный фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера Universal и Enigma, якобы относящихся к так называемому «теневому флоту», через пролив Ла-Манш. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Адмирал Григорович» — фрегат водоизмещением 3620 тонн, вооруженный противокорабельными, крылатыми и зенитными ракетами, — прошел между двумя танкерами <…> Universal и Enigma, вскоре после 9 утра в среду, когда они направлялись на запад, в сторону Плимута»,

— пишет издание.

По данным газеты, Universal отправился из российского порта Высоцк 18 января, а танкер Enigma под флагом Камеруна 29 марта вышел из Приморска, после чего направился в Турцию. Судна были внесены в санкционные списки Великобритании в сентябре и мае 2025 года.

За ними следовал британский военный корабль. Однако никаких действий он не предпринимал , несмотря на изданный премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером указ о задержании судов из «теневого флота» при прохождении ими через территориальные воды страны. Также по данным газеты, в обратном направлении прошли еще два танкера, в отношении которых Лондон ввел санкции — Desert Kite под флагом Гамбии и Kousai под флагом Сьерра‑Леоне.

Отставной майор воздушно‑десантного полка британской армии Эндрю Фокс заявил The Telegraph, что таким образом «россияне попытались унизить Великобританию» , а Москва «буквально водит Стармера за нос». В издании подчеркнули, что, несмотря на получение соответствующих «полномочий», британский флот до сих пор не задержал ни одно судно «теневого флота», хотя только 31 марта через Ла-Манш прошли 10 танкеров, якобы связанных с Россией.

По данным ТАСС, в июле 2025 года «Адмирал Григорович» посещал президент России Владимир Путин. Он поблагодарил экипаж корабля за отражение атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область, а также повысил командира фрегата в звании до капитана 2-го ранга.

Эскалация напряженности в Ла-Манше

В январе этого года «Би-би-си» сообщила, что правительство Великобритании подготовило юридические основания для использования армии при задержании судов, якобы имеющих отношение к «теневому флоту».

26 марта канцелярия Стармера объявила, что он наделил флот королевства правом останавливать в территориальных водах и доставлять к берегу для проведения досмотра подсанкционные суда . При этом против владельцев танкеров, операторов и экипажа пригрозили возбуждать уголовные дела за нарушение наложенных Лондоном запретов.

В посольстве России в Великобритании обвинили страну в пиратстве:

« Подобные действия не проходят бесследно. Судоходство в британских водах перестает быть безопасным, поскольку любое плавсредство может подвергнуться пиратскому захвату ».

В дипведомстве заверили, что Москва задействует все возможные средства, для того, чтобы дать ответ, в том числе ассиметричный, и защитить свои национальные интересы.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости отметил, что попытка силового захвата судов в Ла-Манше опасна для всего судоходства в проливе.

« Эскалация напряженности распространяется на весьма чувствительный морской район пролива Ла-Манш, где в сутки проходят свыше 500 не только гражданских, но и военных судов . Затеять там упражнение с применением силы — не только безответственно, но и взрывоопасно», — указал он.

По его словам, разрешение на захват судов нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. При этом Келин не стал раскрывать, как именно Москва планирует ответить на этот шаг Лондона, чтобы «это было для британцев сюрпризом». Однако в случае реальной попытки задержать судно, Великобритания может «заплатить очень высокую цену», предупредил посол.