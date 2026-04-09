Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Заполнение ИНН станет обязательным при переводах по СБП

В России с 1 июля при переводах через СБП нужно будет вводить ИНН
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В России при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 июля станет необходимым указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков, передает РИА Новости.

«В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН», — сказал он.

Он отметил, что такую меру решено ввести, чтобы противодействовать дропперству.

По его словам, такие требования будут обязательны при переводах и платежах между физическими лицами и между юрлицами и физлицами.

17 декабря инвестиционный советник из реестра ЦБ, финансист и экономист Юлия Кузнецова сообщила в беседе с «Газетой.Ru», что ИНН россиян привяжут к их банковским счетам в 2027 году. Процесс начнет готовиться в 2026 году, а полноценно применяться — в 2027 году. Она отметила, что плюсами для россиян станут усиление борьбы с мошенничеством, упрощение проверок в банках и сервисах, а также повышение точности расследований.

Ранее названы риски привязки ИНН россиян к их банковским счетам.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
