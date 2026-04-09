Заполнение ИНН станет обязательным при переводах по СБП

В России при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 июля станет необходимым указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков, передает РИА Новости.

«В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН», — сказал он.

Он отметил, что такую меру решено ввести, чтобы противодействовать дропперству.

По его словам, такие требования будут обязательны при переводах и платежах между физическими лицами и между юрлицами и физлицами.

17 декабря инвестиционный советник из реестра ЦБ, финансист и экономист Юлия Кузнецова сообщила в беседе с «Газетой.Ru», что ИНН россиян привяжут к их банковским счетам в 2027 году. Процесс начнет готовиться в 2026 году, а полноценно применяться — в 2027 году. Она отметила, что плюсами для россиян станут усиление борьбы с мошенничеством, упрощение проверок в банках и сервисах, а также повышение точности расследований.

