Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина похитил девочку, изнасиловал и прятал в нише под лестницей

В США мужчину судят за похищение и изнасилование 10-летней девочки
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Алабама мужчина попал под арест после похищения десятилетнего ребенка. Об этом сообщает Al.com.

Родители девочки обратились в полицию в тот же день, когда их дочь пропала. Спустя непродолжительное время школьницу обнаружили в доме 57-летнего местного жителя, с которым девочка была знакома и раньше, так как он поддерживал хорошие отношения с ее отчимом.

При этом мужчина за некоторое время до похищения втирался в доверие к ребенку. Например, купил мобильный телефон.

В день, когда в его дом пришли сотрудники правоохранительных органов, он сказал девочке спрятаться в нишу под лестницей в подвале. Несмотря на попытку скрыть школьницу, полицейские забрали ее и передали медикам.

В больнице выяснилось, что американец изнасиловал пленницу. Правоохранители тем временем нашли доказательства того, что мужчина распространял материалы непристойного характера с участием других детей.

Суд признал его виновным. Приговор ему вынесут в мае текущего года.

Ранее 10 человек задержали по делу о похищении и групповом изнасиловании школьницы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
