Обыски в «Новой газете». Что известно к этому часу

Вход в редакцию «Новой газеты» в Москве, 9 апреля 2026 года

В редакции «Новой газеты» весь день 9 апреля проходят обыски. Что стало поводом для следственных действий, официально до сих пор не объявлено. В ГУ МВД по городу Москве без упоминания издания сообщили, что ведется расследование по делу о незаконном использовании персональных данных. В самой «Новой газете» заявляют, что визит в редакцию силовиков, предположительно, связан с делом в отношении обозревателя Олега Ролдугина — однако подтвердить или опровергнуть эту информацию в издании не могут.

В редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве весь день проходят обыски. На месте работают следователи, во дворе здания припаркованы автобусы СК РФ. В Telegram-канале издания отмечается, что в редакцию не пускают адвокатов, а с сотрудниками внутри нет связи.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски в «Новой газете» проходят в рамках расследования дела о незаконном использовании персональных данных.

Об этом же (без упоминания названия какого-либо СМИ) говорится в заявлении ГУ МВД по г. Москве.

Из публикации следует, что уголовное дело было заведено 10 марта по статье 272.1 УК РФ (незаконный оборот компьютерной информации, содержащей персональные данные).

«В ходе следственных действий установлено, что за 2025-2026 гг. на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграмм-каналах», — заявил замначальника управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Ленар Давлетшин.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о редакции «Новой газеты». ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что следственные действия ведутся по делу обозревателя издания и сооснователя газеты «Собеседник» Олега Ролдугина.

Самому Ролдугину, по данным агентства, обвинений не предъявлено. Иные подробности не приводятся.

Около 18:00 (мск) стало известно, что из редакции «Новой газеты» на носилках вынесли мужчину и погрузили в машину скорой помощи. Позже выяснилось, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов, которому стало плохо с сердцем при проведении следственных действий.

Что говорят об этом в «Новой газете»

В «Новой газете» подтвердили проведение обысков.

«Примерно в 12 часов в редакцию «Новой газеты» в Москве прибыли сотрудники спецслужб в масках и начали проводить следственные действия. Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников», — отметили в Telegram-канале издания.

Около 18:30 в «Новой газете» сообщили, что к Олегу Ролдугину пустили адвоката.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» перед возбуждением уголовного дела Ролдугин выпускал расследования на тему окружения Кадырова (статья «Пенки общества») и новых учебников истории (статья «Могут повторить»). Кроме того, он раскрыл информацию о том, кто написал донос на Наоко — девушку, исполнявшую песни иноагентов (статья «История одного доноса»).

По данным на 20:00 известно, что адвоката «Новой газеты» по-прежнему не пускают в редакцию: «она сидит на стуле на лестничной клетке, рядом с ней постоянно находится один из силовиков».

Связи с сотрудниками редакции по-прежнему нет, родственников к ним также не допускают. При этом в здание спокойно пропускают гостей вечера в память об Оззи Осборне — им для прохода достаточно показать паспорт или назвать фамилию .

Первый номер «Новой газеты» вышел в 1993 году. В 2022 году суд аннулировал у издания лицензию СМИ по иску Роскомнадзора. В сентябре 2023 года Минюст включил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных агентов. Двумя годами ранее ему была присуждена Нобелевская премия мира с формулировкой «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».