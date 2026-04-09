Жена Героя РФ Асылханова ответила на версии о его пропаже в Кузбассе

Жена Героя РФ Асылханова заявила, что не верит слухам о его похищении

Супруга пропавшего в городе Юрга Кемеровской области Героя России Алексея Асылханов Валерия в разговоре с aif.ru высказалась о версиях произошедшего.

По ее словам, сейчас она не придерживается никакой версии произошедшего, а доверяет только той информации, которую передадут службы, занимающиеся поиском Асылханова.

То, что пишут версии, — это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе, — заявила Валерия.

В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов. Поиски 23-летнего мужчины продолжаются с 3 апреля, подключены полиция и добровольцы. Перед исчезновением он не получал угроз и ни с кем не конфликтовал, рассказала его супруга. В день пропажи он сказал, что идет на работу, и сел в неизвестный автомобиль. 5 апреля он планировал вместе с женой отметить годовщину свадьбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кузбассе начали проводить проверку после пропажи Героя России.