Мадуро назвал сроки поставки российской вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прибудет в страну в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы подписали контракт на первые 10 миллионов доз вакцины «Спутник V», и Венесуэла предоставит ее всему населению бесплатно… Они должны прибыть в первом квартале следующего года. В следующие 90 дней Венесуэла вакцинирует 10 млн человек», — сказал он.

Приоритет будет отдан людям старшего возраста и медикам, добавил Мадуро.

В Венесуэле коронавирусом заразились 112 636, выздоровели 106 737, скончались 1 018 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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