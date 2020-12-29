Попова: около 98% тестов на коронавирус в России выполняются за два дня

Результаты 98% тестов на выявление коронавирусной инфекции пациенты получают в течение 48 часов, а 26% из них — менее чем за 24 часа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума совета по противодействию распространению коронавируса во вторник, 29 декабря.

Она отметила, что ведомство занимается анализом своевременности выдачи результатов исследований, они должны быть выданы непосредственно пациенту не позднее двух суток после поступления материала в лабораторию.

«По данным прошедшей недели, 98% всех исследований в стране выполняются в течение 48 часов, <...> и направляется результат пациенту в это время. В том числе, менее суток — это 26% всех исследований», — сказала Попова.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации в COVID-19, в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 55 827 человек, выздоровели 2 496 183.

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