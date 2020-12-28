Женщина пыталась продать дочь в сексуальное рабство за 1 млн рублей
Жительница Тюмени попыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство. Об этом сообщает РИА «Новости».
Помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова рассказала, что для совершения сделки женщина приехала в Москву. За продажу ребенка она намеревалась получить 1 млн рублей.
До этого в ноябре 2020 года женщина разместила в Интернете объявление о продаже ребенка в сексуальное рабство.
По данному факту профильными органами возбуждено уголовное дело по статье «продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
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