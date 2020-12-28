Гинцбург оценил сроки отмены ограничений по коронавирусу

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил сроки окончания действия введенных властями ограничений на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Россия 24».

Он выразил надежду на то, что около 70% населения страны пройдет вакцинацию от COVID-19, что позволит снять ряд ограничительных мер.

По его словам, такой процент вакцинации он ожидает к ноябрю 2021 года.

«С этого момента можно, соответственно, нам уже жить в условиях, в которых будут отсутствовать те эпидемиологические ограничения, которые в настоящее время на нас накладывает эпидситуация», — сказал Гинцбург.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 81,2 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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