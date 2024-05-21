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На Украине намекнули на необходимость расстреливать «паникеров»

Украинская ведущая намекнула на необходимость расстреливать критиков мобилизации

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President.gov.ua

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук намекнула на необходимость избавляться от граждан, публикующих в интернете кадры принудительной мобилизации людей на улицах. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

Женщина рассказала, что в какой-то из дней она наткнулась в социальных сетях на аккаунт, владелец которого собирает видеозаписи задержаний мужчин сотрудниками военных комиссариатов. При этом в комментариях к подобным роликам многие писали, что Киев планирует вести боевые действия «до последнего украинца», и оставляли другие «нарративные» отзывы.

Телеведущая, в свою очередь, сравнила этих граждан с «паникерами» времен Второй мировой войны. Мосейчук подчеркнула, что в те годы сотрудники спецслужб незамедлительно связывались с такими людьми и затем расстреливали. Делалось это для того, чтобы они не становились «кандалами на ногах» государства, пояснила женщина.

21 мая агентство РИА Новости сообщило, что кабинет министров Украины одобрил изменение существующего порядка доставки гражданам повесток в военные комиссариаты. В частности, теперь работодатели обязаны передавать их даже тем сотрудникам, которые находятся в командировке или на больничном.

Ранее на Украине пожаловались на резкое сокращение числа донатов на нужды армии.

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