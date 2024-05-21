Юноша утроил стрельбу, пытаясь отобрать дорогую кофту у подростка в Подмосковье

В Подмосковье 17-летний юноша устроил стрельбу, пытаясь отобрать у 15-летнего подростка кофту за 90 тысяч рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По предварительной информации, инцидент произошел в городе Люберцы. В подъезде одного из жилых домов юноша потребовал у незнакомого подростка отдать ему дорогую кофту, однако несовершеннолетний отказался последовать его указанию.

После этого молодой человек, потребовавший предмет одежды, несколько раз выстрелил в воздух из пистолета, который имел при себе. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Сообщается, что жизнь и здоровье подвергшегося нападению подростка в безопасности.

«Следователями и криминалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГСУ СК России Подмосковья.

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