Комитет по этике РФС перенес заседание по делу игрока «Рубина» из-за его неявки

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) перенес рассмотрение дела полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Стукалов, его слова приводятся на официальном сайте организации.

«Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведем заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело», — заявил Стукалов.

24 апреля «Рубин» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович. После игры полузащитник команды Руслан Безруков в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту.

21 мая член Центрального совета и член программного комитета «Справедливой России — За правду (СРЗП) Николай Новичков инициировал запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести расследование о коррупции.

«Рубин» идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко.

Ранее депутат объяснил, почему попросил проверить игрока «Рубина».