В последнее время риторика высокопоставленных военных США относительно состояния российской армии и оборонной промышленности заметно изменилась. В Пентагоне начали признавать успехи РФ на этом поприще, пишет издание Defense News.

В публикации отмечается, что в марте министр обороны США Ллойд Остин называл военные расходы России очень высокими и характеризовал «общую цену за имперские мечты президента Путина» как «ошеломительную».

Однако вскоре тон Остина изменился. В апреле он заявил, что Россия значительно нарастила военное производство в короткие сроки. А председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун отметил, что «Россия восстановила свои Вооруженные силы».

«С разницей в месяц две серии комментариев демонстрируют явные изменения в том, как США относятся к российским военным. В то время как американские официальные лица уже давно подробно описывают издержки вторжения Москвы для ее вооруженных сил и экономики, в последние два месяца они начали признавать, что Россия восстанавливается быстрее, чем ожидали США», — говорится в статье.

Подчеркивается, что эти тенденции могут стать долгосрочной и дорогостоящей проблемой для НАТО.

21 мая в США раскрыли, на какую сделку придется пойти Украине ради мира с Россией. Издание Newsweek указало, что Киеву придется признать, что потерянные территории официально входят в состав РФ.

Ранее Лавров рассказал, как Зеленский требовал от Запада «поставить на колени» РФ.