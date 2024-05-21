Курс доллара обвалился до февральских минимумов

Курс доллара в моменте опустился до ₽89,95 — минимума с февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По состоянию на 18:45 мск американец отыграл часть потерь и достиг отметки ₽90,05, что на 0,77% ниже чем курс на закрытии предыдущего торгового дня. Курс евро ранее также обновил локальные минимумы и обвалился до ₽98 впервые с 8 мая 2024 года. Курс юаня достиг минимума в ₽12,4.

Аналитики УК Альфа Капитал, считают, что ситуация на валютном рынке складывается в пользу рубля сразу по нескольким причинам. Российская валюта получает значительную поддержку благодаря текущему налоговому периоду, когда экспортеры активно продают валютную выручку. Дополнительными факторами являются высокая ключевая ставка ЦБ РФ и жесткая монетарная политика.

Несмотря на падение цен на нефть, рубль пока остается стабильным, хотя влияние этих изменений может проявиться в ближайшие недели. Специфика рынка, обусловленная санкциями, также играет свою роль. Положительное воздействие на рубль оказывают и действия Минфина, который проводит расширенные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила, подытожили аналитики.

Ранее финансист допустил ослабление рубля после 28 мая.