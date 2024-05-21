Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курс доллара обвалился до февральских минимумов

Доллар опустился до 90 рублей впервые с 1 февраля 2024 года

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Курс доллара в моменте опустился до ₽89,95 — минимума с февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По состоянию на 18:45 мск американец отыграл часть потерь и достиг отметки ₽90,05, что на 0,77% ниже чем курс на закрытии предыдущего торгового дня. Курс евро ранее также обновил локальные минимумы и обвалился до ₽98 впервые с 8 мая 2024 года. Курс юаня достиг минимума в ₽12,4.

Аналитики УК Альфа Капитал, считают, что ситуация на валютном рынке складывается в пользу рубля сразу по нескольким причинам. Российская валюта получает значительную поддержку благодаря текущему налоговому периоду, когда экспортеры активно продают валютную выручку. Дополнительными факторами являются высокая ключевая ставка ЦБ РФ и жесткая монетарная политика.

Несмотря на падение цен на нефть, рубль пока остается стабильным, хотя влияние этих изменений может проявиться в ближайшие недели. Специфика рынка, обусловленная санкциями, также играет свою роль. Положительное воздействие на рубль оказывают и действия Минфина, который проводит расширенные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила, подытожили аналитики.

Ранее финансист допустил ослабление рубля после 28 мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами