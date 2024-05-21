Гладков назвал имена всех погибших при обстреле дома в Белгороде

Власти установили имена всех граждан, которые погибли в результате обрушения жилого дома в Белгороде, случившегося после обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Инцидент унес жизни Проценко Владимира, Марины и Кирилла, Сульженко Юлии и Екатерины, Гнедыш Авроры и Екатерины, Крикуновых Андрея и Елены, Олейниковой Светланы, Ефремовой Анастасии, Ермолаевой Натальи, Чудных Евгения, Колегаева Валерия, Ульяновой Елизаветы, Кирюты Виктора и Михеевой Екатерины. Возраст погибших — от 8 до 80 лет.

Гладков назвал трагедию страшным событием, которое поражает своими цинизмом и жестокостью, и отметил, что вместе с белгородцами скорбит вся Россия.

12 мая произошел массированный обстрел Белгорода и его окрестностей со стороны армии Украины. Обломки одного из сбитых снарядов — ракеты «Точка-У» — повредили жилой десятиэтажный дом в Белгороде, в результате чего полностью рухнул подъезд. Погибли 17 человек, еще несколько получили ранения.

Ранее стало известно, что многоэтажку, пострадавшую от взрыва в Белгороде, могут полностью расселить.