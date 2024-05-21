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Житель Астрахани, больной шизофренией, спикировал с пятого этажа больницы

В Астрахани мужчина выпал с пятого этажа больницы

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Depositphotos

Жителя Астрахани нашли под окнами местного медучреждения. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Александро-Мариинской больнице. Мужчина выпал из окна и пролетел пять этажей. Медики помочь пострадавшему не смогли. О том, почему россиянин оказался на земле, информация отсутствует. Данные о характере травм также не сообщаются.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Им предстоит установить все детали инцидента. На данный момент специалисты СК проводят процессуальную проверку.

В комментарии для журналистов источник в больнице рассказал, что пациент страдал шизофренией. Почему он оказался в этой больнице, неизвестно.

До этого в Калининграде мать и ребенок выпали из окна жилого дома. Известно, что перед этим женщина сама позвонила в полицию, но не смогла объяснить причину вызова. Правоохранители прибыли на место, но она отказалась открывать дверь. Позже на руках россиянки обнаружили большое количество следов от инъекций.

Ранее в Симферополе пятиклассник выпал из окна школы и попал в больницу.

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