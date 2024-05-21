Блогер Эдвард Бил сломал ногу

Блогер-пранкер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) сообщил на YouTube-канале «ДНЕВНИК ХАЧА», что сломал ногу.

Бил повредил конечность во время поездки на самокате. Он заехал в глубокую яму на большой скорости и перевернулся. У блогера был открытый перелом. Врачи провели ему операцию по пересадке кожи из-за того, что кость вышла из сустава.

«Мне брали с другой части тела кожу. Вытаскивали и зашивали», — отметил блогер.

Бил рассказал, что у него ушло два месяца реабилитации, прежде чем он начал снова ходить. Он считает, что заживление быстро проходит из-за его здорового образа жизни.

«Я не должен сейчас даже стоять перед тобой. Я молодой, все быстро схватилось. Штифт работает. Я стою на штифте, а не на кости. Кости сломаны сейчас. <…> Врач не рекомендует, но я могу ходить, но кости сломаны. Нагрузку на себя берет железка, но так не надо делать», — рассказал пранкер.

Бил предположил, что окончательно поправится примерно через два месяца.

18 мая 2023 года Люблинский суд Москвы взыскал более 300 тысяч рублей с блогера-пранкера Эдварда Била.

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