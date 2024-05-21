Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блогер Эдвард Бил сломал ногу

Блогер Эдвард Бил сообщил, что сломал ногу на самокате

close
100%
ДНЕВНИК ХАЧА/YouTube

Блогер-пранкер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) сообщил на YouTube-канале «ДНЕВНИК ХАЧА», что сломал ногу.

Бил повредил конечность во время поездки на самокате. Он заехал в глубокую яму на большой скорости и перевернулся. У блогера был открытый перелом. Врачи провели ему операцию по пересадке кожи из-за того, что кость вышла из сустава.

«Мне брали с другой части тела кожу. Вытаскивали и зашивали», — отметил блогер.

Бил рассказал, что у него ушло два месяца реабилитации, прежде чем он начал снова ходить. Он считает, что заживление быстро проходит из-за его здорового образа жизни.

«Я не должен сейчас даже стоять перед тобой. Я молодой, все быстро схватилось. Штифт работает. Я стою на штифте, а не на кости. Кости сломаны сейчас. <…> Врач не рекомендует, но я могу ходить, но кости сломаны. Нагрузку на себя берет железка, но так не надо делать», — рассказал пранкер.

Бил предположил, что окончательно поправится примерно через два месяца.

18 мая 2023 года Люблинский суд Москвы взыскал более 300 тысяч рублей с блогера-пранкера Эдварда Била.

Ранее Светлана Немоляева рассказала, как попала в реанимацию с коронавирусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами