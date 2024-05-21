Зеленский захотел решить конфликт на Украине без диалога с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал искать такого дипломатического решения конфликта на Украине, которое позволило бы избежать прямых переговоров с Россией. Об этом он заявил в интервью New York Times.

«Отвечая на вопрос о возможных переговорах о прекращении огня, он призвал к дипломатии, которая позволяет избегать прямых переговоров с Россией, но сплачивает народы на позициях Украины для окончательного мирного урегулирования», — пишет издание, ссылаясь на ответ Зеленского.

По словам украинского президента, это урегулирование начнется с с планов по обеспечению экспорта украинского продовольствия в развивающиеся страны, обмена пленными, мер по обеспечению атомной безопасности страны.

По мнению Зеленского, страны на конференции по Украине в Швейцарии должны поддержать соответствующую инициативу украинского лидера.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что мирное урегулирование по Украине все еще возможно. По словам Небензи, необходимо, чтобы Украина вернулась к нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, а также была демилитаризована и денацифицирована.

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Ранее в Раде допустили провал мирной конференции по Украине в Швейцарии.