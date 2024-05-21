На Украине женщинам-врачам запретили работать без справки из военкомата

Украинское правительство запретило женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК). Об этом сообщает издание «Страна».

Отмечается, что работодатели должны будут сообщить ТЦК о своих сотрудниках-женщинах, которые имею медицинское или фармацевтическое образование и при этом не стоят на военном учете.

До этого стало известно, что украинских работодателей обязали доставлять повестки даже сотрудникам, находящимся на больничном, в отпуске или работающим удаленно.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее около трех тысяч украинских заключенных подали заявки об отправке на фронт.