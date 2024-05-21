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Британия не исключила принятия новых мер в отношении самих активов РФ

МИД Британии: Лондон не исключает дальнейших мер в отношении самих активов РФ

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Hannah Mckay/Reuters

Великобритания не исключает принятия дальнейших мер по отношению к самим активам РФ за рубежом после решения ЕС использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в британском парламенте заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Мы не исключаем принятие дальнейших мер по отношению к самим замороженным активам», — подчеркнул он в рамках выступления в палате лордов британского парламента.

По мнению министра, «настанет время», когда РФ якобы должна будет платить репарации Украине. С этой точки зрения, по мысли Кэмерона, замороженные активы России сыграют большую роль.

21 мая Совет Европейского союза (ЕС) официально утвердил решение, в соответствии с которым региональное содружество сможет использовать чистую прибыль от заблокированных российских активов на военную поддержку Украины.

В заявлении отмечается, что ЕС планирует ежегодно пересматривать цели финансирования Украины при помощи доходов от суверенных активов РФ. Первое заседание подобного плана должно состояться до конца текущего года.

Также представители регионального содружества уточнили, что 90% прибыли от российских активов будет передано Киеву через Европейский фонд мира. Одним из направлений работы данной организации является финансирование поставок вооружений в зону конфликта.

Ранее сообщалось, что Нидерланды поддержат решение ЕС о передаче прибыли от российских активов Украине.

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