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В Румынии между депутатами произошла драка

Румынские политики устроили драку в парламенте

Румынский депутат Дан Вылчан в пылу конфликта напал на коллегу из либеральной партии Флорина Романа и укусил его за нос. Об этом сообщает онлайн-газета G4media.

«Он пытался каннибалистически укусить меня в область головы», — рассказал пострадавший парламентарий.

По словам либерала, он также получил удар в область колена.

После инцидента Роман отправился в Институт судебной медицины за медицинской справкой, на основании которой можно подать заявление о заведении уголовного дела.

В мае в парламенте Грузии депутаты устроили потасовку перед началом второго чтения законопроекта об иноагентах. Накануне в Тбилиси произошли столкновения между полицией и протестующими, которые пытались прорваться к зданию парламента и возвести на улицах столицы баррикады. В ходе столкновений пострадал глава крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», депутат Леван Хабеишвили. Он обратился в больницу, а днем приехал на заседание в парламент на инвалидной коляске.

Ранее подмосковные подростки избили школьников из-за отказа играть с ними в футбол.

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