Вступление в брак может ухудшить сон и вызвать набор веса, выяснили ученые

Счастливые в браке пары с наибольшей вероятностью набирают лишние килограммы в ходе совместного проживания. Кроме того, совместный сон с мужем негативно сказывается на качестве ночного отдыха женщин. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на исследования ученых из США.

Согласно исследованию, проведенному Американским сообществом по изучению ожирения (The Obesity Society), в среднем женщины набирают 24 фунта (почти 11 килограммов) в течение первых пяти лет брака. К аналогичным выводам пришли ученые из Южного методистского университета в Далласе (Техас). По их словам, у счастливых пар процент жировой массы в теле часто больше, чем у тех, кто не удовлетворен отношениями.

Исследователи предполагают, что супруги в удачном брачном союзе ослабляют усилия по поддержанию веса из-за отсутствия мотивации привлекать партнера. Недовольство браком, в свою очередь, побуждает людей оставаться в форме для поиска альтернатив.

В соответствии с результатами другого исследования американского исследования, проведенного в 2021 году, женатые мужчины получают более значительную пользу от совместного сна с супругой по сравнению с замужними женщинами. Последние чаще спали беспокойно из-за внешних факторов и посторонних шумов, таких как храп.

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