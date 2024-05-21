Инстасамка о скандале с визажистами: «Хотелось хайпа»

Рэперша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, призналась в интервью с блогершей Натальей Шик, что скандал с визажистами 2021 года имел постановочный характер.

«Был обычный день. Мне как всегда хотелось хайпа. Свежей крови. Маловато было, и я все ломала голову, что же еще отчебучить», — рассказала певица.

Зотеева вспомнила, что с порога начала уговаривать визажисток поучаствовать в спланированном скандале. Она предложила им сменить маникюр, чтобы никто не узнал их. Артистка уточнила, что все было обговорено заранее и «ни один визажист не пострадал». Видео с якобы конфликтом было снято с первого дубля.

«Я выкидываю их косметику... Ну и начинаю, конечно, эту косметику, потому что понимаю, что некрасивая ситуация. Хоть и хайп, но сработало», — поделилась исполнительница.

Инстасамка уточнила, что последствия ее настигли позже, когда постановочный скандал показали по телевидению. Рэперша боялась, что это может «зайти слишком далеко».

«Что, не знаю, комитет визажистов подадут на меня в суд и разнесут меня в щепки», — отметила артистка.

Ранее Инстасамка призвала удалять филлеры.