Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инстасамка о скандале с визажистами: «Хотелось хайпа»

Певица Инстасамка заявила, что скандал с визажистами был подстроенным

close
100%
instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, призналась в интервью с блогершей Натальей Шик, что скандал с визажистами 2021 года имел постановочный характер.

«Был обычный день. Мне как всегда хотелось хайпа. Свежей крови. Маловато было, и я все ломала голову, что же еще отчебучить», — рассказала певица.

Зотеева вспомнила, что с порога начала уговаривать визажисток поучаствовать в спланированном скандале. Она предложила им сменить маникюр, чтобы никто не узнал их. Артистка уточнила, что все было обговорено заранее и «ни один визажист не пострадал». Видео с якобы конфликтом было снято с первого дубля.

«Я выкидываю их косметику... Ну и начинаю, конечно, эту косметику, потому что понимаю, что некрасивая ситуация. Хоть и хайп, но сработало», — поделилась исполнительница.

Инстасамка уточнила, что последствия ее настигли позже, когда постановочный скандал показали по телевидению. Рэперша боялась, что это может «зайти слишком далеко».

«Что, не знаю, комитет визажистов подадут на меня в суд и разнесут меня в щепки», — отметила артистка.

Ранее Инстасамка призвала удалять филлеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами