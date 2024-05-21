Николаевская область опустела из-за опасений насильной мобилизации населения. Об этом заявил глава областной администрации Виталий Ким в эфире украинских СМИ.

«Есть свободные рабочие места, но из-за [отсутствия] бронирования от мобилизации люди боятся официально, возвращаясь, трудоустраиваться. Это действительно проблема. <...> Сейчас обучаются женщины, чтобы мы перекрыли спрос коммунальных предприятий и предприятий инфраструктуры. <...> Люди перестраховываются, и после 18 мая меньше стало людей», — заявил Ким.

Он добавил, что дефицит рабочей силы ощущается также на предприятиях критической инфраструктуры.

До этого на Украине был задержан и предан суду мужчина, две недели живший в лесу с целью уклонения от мобилизации.

Желая избежать мобилизации, житель Волыни ушел из дома и поселился в лесу в соседней Львовской области. Там он провел две недели, пока случайно не столкнулся с полицейским в городе Турка в Самборском районе.

Ранее сообщалось, что украинских работодателей обяжут доставлять повестки даже командированным и больным.